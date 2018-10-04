Google Voice Access ile Cebinizi Sesinizle Yönetin
Google'ın yeni sesli erişim uygulaması Voice Access, Android telefonunuza oldukça önemli yetenekler kazandırıyor!
Google, telefonunuzu her yönüyle kontrol etmek için sözlü komutları kullanmanıza izin veren ücretsiz bir Android sesli kontrol uygulaması yayınladı. Voice Access iki yıldan beri beta sürümünde idi, ancak şu anda Google Play Store'dan tüm dünyaya aynı anda hizmete açıldı.
Voice Access ile metin yazmak/düzenlemek, uygulamalar arasında geçiş yapmak, Google Asistan'ı başlatmak ve dokunma/kaydırma gibi hareketleri simüle etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Google elleri titreyen veya sakatlık nedeniyle dokunmatik ekran kullanmakta zorlanan kişiler için bu uygulamanın yararlı olacağını umuyor.
Google, Voice Access'i kullanmaya başlamadan önce "OK Google" tanıma özelliğini açmanızı öneriyor. Bu işlem Android'e sesinizle telefonu kullanmaya başlamak için hazır olduğunuzu bildirmenizi sağlıyor. İşlem tamamlandığında, telefonunuzun Ayarlar'ını açın, 'Erişilebilirlik'e ve ardından 'Voice Access'e dokunun, son olarak ilgili düğmeyi 'Açık' olarak değiştirin.
Düğmeler, bağlantılar ve menü öğeleri dahil etkileşime girebileceğiniz her şeye bir numara verilecek, böylece "4'e dokun" gibi komutlar verebileceksiniz. Ayrıca, Bluetooth'u açma, bildirimleri gösterme ve cihazı kapatma gibi genel komutlar da olacak.
Voice Access Android 5.0 (Lollipop) veya daha sonraki sürüm cihazlarda çalışacak. Bu da demek oluyor ki son üç yıl içinde piyasaya sürülen tüm telefonlarla uyumlu olacak. Siz de Google Play Store'dan uygulamayı bugün edinebilirsiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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