Google Voice Access ile Cebinizi Sesinizle Yönetin

Google'ın yeni sesli erişim uygulaması Voice Access, Android telefonunuza oldukça önemli yetenekler kazandırıyor!

Voice Access ile Telefonunuzu Sesinizle Yönetin

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Honor Play: Çok özel bir telefon!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Note 9'daki S Pen Daha Çok Uygulamayla Çalışacak!
Nokia 7.1 Fiyatından Kamerasına Kadar Sızdı
Windows 7, Windows 10'a Karşı!
Android Ekran Aynalama İşlevi Windows 10'a Geliyor
Forza Horizon 4 İncelemesi

İlginizi çekebilir