Google yeni Android P heykelini gösterdi
Android'in yeni sürümü Android Pie'ın heykeli, Google kampüsünde ortaya çıktı!
Her yeni Android sürümü ile Google, Mountain View, California'da bulunan şirketin genel merkezinde yeni bir heykel kurmuştu. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, Android 9.0 Pie'nın duyurusuyla birlikte, yeni bir anıt daha artık kampüse yerleşti ve artık Bugdroid maskotu, OS'yi indiren herkes gibi turta (pie) için heyecanlı görünebilir.
Twitter ve diğer sosyal medya siteleri üzerinden kontrol ederseniz, kuşkusuz bu türden görsellerin çoğuna ve hatta bazen de açılışın ortaya çıkmakta olan videolara bile rastlayabilirsiniz. Yeni güncellemeyle ilgili tüm ayrıntıları henüz incelemediyseniz, muhtemelen tüm detaylar için Google'ın Android 9.0 Pasta web sitesine göz atmak isteyebilirsiniz.
Güncelleme önce Pixel telefonlara, daha sonra desteklenen diğer telefonlara sunuluyor. Eğer bir Essential Phone'a sahipseniz, Google'ın Android 9.0 duyurusundan kısa bir süre sonra cihaz için kullanıma sunulduğundan dolayı güncellemeyi indirebilirsiniz.
Levent Öztürk
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