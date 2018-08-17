Google yeni bir fitness hizmeti ile çalışıyor

Google'ın yeni bir fitness ve sağlık hizmeti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!

Google yeni bir sağlık hizmeti sunabilir...

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