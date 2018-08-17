Google yeni bir fitness hizmeti ile çalışıyor
Google'ın yeni bir fitness ve sağlık hizmeti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!
Giyilebilir cihazlar birkaç yıldır piyasada olsalar da, şirketler ümit ettikleri gibi yükselişe geçemediler. Pazarın ne kadar başarılı olacağı bilinmese de, sağlık ve fitness'ın giyilebilirlere eklenmesinin yaratılan algıyı güçlendirebildiği biliniyor. Google da Coach olarak adlandırılan bir şey üzerinde çalışıyor ve duruma tam olarak bu açıdan yaklaşmak istiyor gibi gözüküyor.
Kondisyonlarınızı takip etme ve izlemenize ayrılmış birçok hizmet var ancak Google Coach'un verilerinizi kullanarak ve bilgi sunma konusunda ücret almak suretiyle işleri bir adım ileri taşıyacağı düşünülüyor. Şu anda mevcut olanlarla karşılaştırıldığında, fitness hizmetlerinin daha fazla bir yanıt olarak bilgi sunma eğiliminde olduğu zaman, bu davranış oldukça farklı. Android Police ekibinin söylediğine göre, Google Coach "planlı bir antrenmanı kaçırırsanız antrenman rutinlerini önerebilir, ilerlemenizi takip edebilir ve çalışma alternatifleri önerebilir".
Coach sadece aktivitelerinizi izlemekle kalmıyor, aynı zamanda beslenmenizi de izliyor ve doğru beslenmeyi tavsiye ediyor. Bu, sağlıklı bir yemek yeme önerisi veya yemeklerinizi hafta için planlama şeklini alabilir. Bilginin aşırı yüklenmesiyle ilgili potansiyel problemlerin üstesinden gelmek için de Google, bildirimlerin sayısını azaltacak ve bunun yerine Coach önerilerini tek bir bildirimde gruplandıracak. Hizmet, telefonlarda ve diğer desteklenen cihazlarda daha sonra sunulacak olsa da, başlangıçta Wear OS cihazlarında daha yoğun bir ??odak olacaktır.
Her zaman olduğu gibi, bu sızıntı resmi olarak açıklanmamış bir bilgi. Durum her an değişebilir ya da halka ulaşmadan ortadan kaybolabilir. Umarız, Google Coach'un bir süre sonra aktif olduğunu görme şansını da yakalayacağız.
Levent Öztürk
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