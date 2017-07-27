Google Yeni Bir Kayıplı Resim Formatı İçin Çalışıyor!
Google'ın kapalı kapılar ardında, yeni bir dosya formatı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Pik ve sunacakları, haberimizde...
Google tarafından henüz bir açıklama yapılmasa da firmanın Pik adlı kayıplı bir resim formatı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. GitHub'da bulunan "BeniOku" dosyasında yazanlara göre dizin içerisinde resmi kodlamaya ve kodunu çözmeye yarayan uygulamalar bulunuyor. Firmanın notlarına göre proje henüz araştırma aşamasında ve henüz kullanılabilir durumda değil.
BeniOku dosyasına göre Pik, Intel Haswell gibi AVX2 ve FMA destekli bir işlemciye ihtiyaç duyuyor. Google yazılımı kullanmama konusunda uyarıda bulunsa da, kaynak kodlarını derlemeyi bilenler (ve resimlerini berbat etmek isteyenler) için kullanım talimatları sunuyor.
"Kayıplı resim formatı" ne demek diye soranlar için kısaca açıklayalım. Bu tür resim formatları, resmin veri boyutunu küçültmek üzere "tam olmayan yaklaşım ve kısmi veri atma" işlemlerini gerçekleştiriyor.
Google'ın şu anki kayıplı resim formatı WebP, Eylül 2010'da duyurulmuştu. Google'ın Pik'i bırakıp WebP'ye geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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