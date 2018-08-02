Google, Yeni Güne Spotify İle Uyandıracak!
Google, Spotify ile işbirliğine girdi ve işe yarayacak bu özelliği saat uygulamasına ekledi!
Google Saat, birçok kullanışlı özelliğe sahip bir saat, kronometre ve sayaç uygulaması. Ancak alarmlar, çoğu kullanıcı için bu uygulamanın tartışmasız en çok önem taşıyan fonksiyonu. Her alarm uygulaması gibi Google Saat de kendi alarm sesleriyle geliyor. Eğer uygulamayla gelen bu alarm seslerinden bıkıp usandıysanız uygulamaya gelecek olan bu yeni özellik sizi sevindirecek.
Google, Spotify ile işbirliğine girdi ve saat uygulamasına aranan özelliği ekledi: En sevdiğiniz parçayı veya kendi parça listenizi alarm sesi olarak ayarlayabileceksiniz. Bu yeniliğin belki de en güzel yanı bu özellikten faydalanmak için bir Spotify Premium abonesi olma zorunluluğunuzun olmaması. Evet, Spotify üyesi olmanız ve telefonunuzda Spotify uygulamasının yüklü olması bu özellikten faydalanmanız için yeterli.
Söz konusu özelliğin bu hafta içerisinde bir Google Play güncellemesi olarak Google Saat uygulamasına eklenmesi bekliyoruz. Spotify parçalarınızı alarm olarak kullanmak istiyorsanız telefonunuzun Android 5.0 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırıyor olması gerekiyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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