Google, Yeni Güne Spotify İle Uyandıracak!

Google, Spotify ile işbirliğine girdi ve işe yarayacak bu özelliği saat uygulamasına ekledi!

Google, Yeni Güne Spotify İle Uyandıracak!

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