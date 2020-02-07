Google, Yeni İşletim Sistemi "Pigweed" ile Ne Yapacak?

Google, yeni bir işletim sistemi olduğu düşünülen "Pigweed" ismi için marka başvurusu yaptı.
Reddit kullanıcısı Igats tarafından keşfedilen başvurunun 31 Ocak'ta yapıldığı ve Google'ın bu markayı "bilgisayar işletim yazılımı" için kullanacağı anlaşılıyor. Türkçe adıyla "Horoz ibiği bitkisi" pembe ve beyaz çiçekleriyle hoş görünse de domuzları beslemekte kullanılan bir ot. Öldüğünde bir çalıya dönüşen bitki, yuvarlanarak zamanla parçalanıyor. Bu ismin yeni bir işletim sistemi için ilginç olduğu kesin.
Peki, tam olarak ne oluyor? Pigweed, çok daha önce tanıştığımız Google Fuchsia'nın alternatif bir adı olabilir. Fuchsia, Android ve Chrome OS'un işlevlerini birleştiren bir mobil işletim sistemi, ancak son aylarda hakkında yeni bir şey duymadık.
Pigweed adı ise kasımda teklif edilen bir kod değişikliğinde görünmüştü, ancak sonrasında Fuchsia'ya dönüldü. "Pigweed project" (Pigweed projesi) sözcükleri, Google'ın Chromium kod deposunda da görünmüştü.
Google'ın Pigweed ile ne yapmak istediğini şimdilik tam olarak bilmiyoruz. Yeni bilgiler geldiğinde hızla sizlerle paylaşacağız.
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