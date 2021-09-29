Google, Yeni Özelliği ile Android Kullanıcılarına "Başını Kaldır" Diyecek

Google'ın Digital Wellbeing girişimi 3 yıldan beri var ve şirket, bu girimini geliştirmeyi sürdürüyor. Dijital Denge ile günlük akıllı telefon kullanımınızı düzenlemenizi sağlayan şirket, günlük uygulama zamanlayıcıları ile uygulama kullanımınıza sınır koymanıza olanak tanıyor ve buna ilişkin daha pek çok bilgiyi kullanıcılara aktarıyor. Şimdi şirketin yeni bir özelliği daha devreye girecek.
Yeni özelliğin adı Heads Up. Google'ın Heads Up isimli yeni özelliği, yürürken telefon ekranına dalıp gidenler için yeni bir uyarı sistemi. Pek çoğumuz yürürken mesajlara cevap veriyoruz ya da kısa videoları izlemekten keyif alıyoruz, ancak bu sırada önümüzdeki bir engele çarpma ya da merdivenden düşme gibi riskleri de almış oluyoruz. Google'ın Heads Up servisi, bunu engellemek için hazırlanmış.
Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi telefon elde yürürken, bir engele yaklaştığınızda ya da farkında olmadan caddede karşıdan karşıya geçmek üzere olduğunuzda bu hizmet size anlık bildirim veriyor ve başınızı ekrandan kaldırmanız gerektiğini söylüyor. Oldukça faydalı bir özellik olan Heads Up, tüm Andrid akıllı telefonlara gelecek. Google Pixel serisi akıllı telefonlarda halihazırda mevcut olan uygulamanın şimdi yavaş yavaş diğer cihazlara dağıtımına da başlanıyor.
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