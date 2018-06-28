Google, Yeni Resim Aramayı Masaüstünde Deniyor
Arama devi Google, yeni, daha kullanışlı bir arama sayfasını test etmeye başladı!
Google'ın mobil cihazlara yönelik, daha akıllı bir resim arama sayfası sunmaya başladığını belki hatırlarsınız. Bu yenilikler sayesinde baktığınız resmin ne tür bir resim olduğunu anlayabiliyor, detaylara daha kolay ulaşabiliyordunuz.
Firma şimdi benzer bir geliştirmeyi masaüstündeki resim arama sayfasında yapıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde yeni tasarımı görebilirsiniz. Bu yeni tasarım, alıştığımız yatay hizalamadan vazgeçerek, daha rahat bir dikey dizilime yer veriyor. Yeni tasarımda resimlerin neyle ilgili olduğunu anlayabilmeniz için etiketlere de yer veriliyor. Örneğin resim, yemek yapmakla ilgili bir sayfadan geliyorsa "yemek tarifi", Amazon'dan gelen resimler ise "ürün" etiketiyle görüntülenebiliyor.
Resme tıkladığınızda karşınıza gelen sayfa da yeni. Bu yeni önizleme sayfası, resimle ilgili fiyat veya yemek tarifinin içeriği gibi bazı bilgiler içeriyor. Resmin önizlemesinin altında ilgili resimleri görebiliyorsunuz. Burada resme benzer veya aynı görünen resimler de yer alıyor.
Google, yeni tasarımı test ettiğini doğrulasa da, bu tasarımı ne zaman kullanıma açacağını söylemedi.
Zeynel A. Öztürk
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