Google, YouTube, Gmail Neden Çöktü?

Google'ın tüm hizmetlerinde şu anda aksamalar yaşanıyor. Şu anda tüm Google hizmetleri ve servislerinde erişim problemleri mevcut. Bunlar arasında Gmail, YouTube, Drive, Google Analytics ve hatta Spotfy da var! Şu an Gmail hesaplarına erişmek isteyen milyonlarca kullanıcı bu hesaplara erişemiyor. Aynı şekilde YouTube'a da erişimde bulunulamıyor.
Sorunun yalnızca Türkiye'ye özel mi, yoksa dünya genelinde mi yaşandığı net olarak belli değil. Kullanıcılardan gelen yorumlara göre sorun şu an dünya genelinde farklı bölgelerde yaşanıyor.
Şu an Google'ın tüm servislerine erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu geçici bir hatayla karşılaştı ve isteğinizi tamamlayamadı." mesajıyla karşılaşıyor.
Peki, bunun sebebi ne? Google Türkiye'den resmi açıklama bekleniyor.
Ayrıntılar Geliyor...
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