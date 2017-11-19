Google, YouTube İçin Sertleşiyor!

Google, YouTube'da yayınlanan videolar konusunda daha da sertleşeceğinin sinyallerini verdi!

Google, YouTube İçin Sertleşiyor!

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