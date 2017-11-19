Google, YouTube İçin Sertleşiyor!
Google, YouTube'da yayınlanan videolar konusunda daha da sertleşeceğinin sinyallerini verdi!
Google, internet üzerinde hiçbir fanatikliğe izin vermediğini bir kez daha bizlere hatırlattı. Bu, daha önce ölmüş bir adamın içerikleri olsa bile...
Google, YouTube'daki fanatik videoları yok etme çabasının bir parçası olarak "ABD veya İngiliz hükümetleri tarafından terörist olarak gösterilen kişi veya grupları barındıran" videoları engelliyor. Haberin kaynağı Reuters. Bu videolara, herhangi bir vahşet ve şiddet göstermeyen veya nefret teşviki yapmayanlar da dahil.
New York Times'ta yazana göre bunlardan, fanatik din adamı Anwar al-Awlaki tarafından yüklenen 50.000 video bu haftanın başlarında silindi. 2011'deki bir dron saldırısında öldürülen adam, dünya çapında birçok terör olayıyla bağlantılı görülüyor.
Google, diğer internet devleri Facebook ve Twitter gibi çevrim içi terörizme karşı savaş veriyor. Bir süre önce de istenmeyen içerikleri silmek için bunları daha iyi tanımlayan araçlar geliştirdiğini açıklamıştı.
Hükumetler ise daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyorlar. Eylül ayında Londra'daki bombalı saldırının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da internetin teröristler için "ana işe alma aracı" olduğunu söylemişti ve bu kaynağın "kesilmesi gerektiğini" belirtmişti. İngiliz hükumeti de internetin terörle savaş konusunda daha fazla mücadele vermesi çağrısını yapıyor; özellikle Apple'ın, ayrıca Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının şifre korumalı mesajlaşma sayesinde teröristler için güvenli iletişim sağladığını söylüyorlar.
Google'ın çabalarının ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Haberlere göre, arama devi halen tüm fanatikleri platformundan atabilmiş değil ve bunların arasında Haziran ayındaki London Bridge saldırılarına esin kaynağı olan birinin de bulunduğu düşünülüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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