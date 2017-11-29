Google, "YouTube Telefonu" mu Yapıyor?
Google, YouTube'a has özelliklere odaklanan bir telefon üretmeyi düşünüyor olabilir! Peki buna gerçekten gerek var mı?
YouTube'a özel bir telefon için kimin dilekte bulunduğunu bilmiyoruz, ancak Google'ın yaptığı bir anket, böyle bir telefonun gerçek olabileceğinin ipucunu veriyor.
Bir Android Authority okuru, eline YouTube'a odaklanan işlevlere sahip bir telefondan bahseden bir anketin ulaştığını söyledi. Bu işlevler arasında bulunan "YouTwist" telefonunuzu yatay olarak tuttuğunuzda size bir dizi video öneriyor. Telefonun yan tarafındaki donanımsal düğme ise YouTube'a hemen ulaşmanıza veya kendi YouTube videolarınızı kaydetmenize izin veriyor. Samsung'un son telefonlarında dijital asistanı açmaya yarayan (ve kimsenin kullanmadığı) Bixby düğmesi gibi.
Anket, telefonun özelliklerini de listeliyor. 6,01 inç 18:9 2.160 x 1.080 ekrana sahip cihaz, 4GB RAM ve 2,2GHz işlemciyle geliyor. Çift arka kamera ve 3.700mAh pil sunan telefonun fiyatı, 360 dolar ile 400 dolar arasında değişiyor.
Adı "YouTube Edition" olarak geçen telefonun bazen "YouTube Edition by Samsung" ve bazen de "YouTube Edition by LG" olarak anıldığı gözleniyor. Buradan Google'ın henüz bir donanım ortaklığı kurmadığı anlaşılıyor. Firma muhtemelen telefonu geliştirme işine bile henüz başlamadı ancak bu anket, böyle bir cihazın ilgi çekip çekmeyeceğini anlamaya çalışıyor.
Markalara veya hizmetlere özel ürünlerin özenle çuvalladığını biliyoruz (Amazon Fire Phone, HTC First gibi). Bu yüzden böyle bir YouTube telefonunun kitleleri çılgına çevireceğini sanmıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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