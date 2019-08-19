Google'a Bir Ayrımcılık Suçlaması Daha!
Google'a yapılan ayrımcılık suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez suçlamayı yapan ise, eski bir hamile çalışanı...
- Levent Öztürk
Google, bir kez daha firma içerisinden gelen bir suçlama ile karşı karşıya. Bu sefer suçlama, bir çalışanın firmayı hamile kadınlara karşı ayrımcılıkla suçlayan bir yazısının yayılması ile ortaya çıktı. Motherboard'un bildirdiğine göre bu çalışan, bir yöneticinin kendisine karşı aşağılayıcı yorumlarını ve doğuma kadar süren ayrımcı davranışlarını gündeme getirmesinin ardından karşı saldırıya maruz kalmış. "Annelik İzninden Sonra Google'a Dönmüyorum ve Sebebi Bu" başlıklı yazı, söylenilenlere göre 10.000'den fazla Google çalışanı tarafından görüldü.
Bu olay, Google'ın ayrımcılık ile suçlandığı ilk sefer değil. Arama devi kısa süre önce yaşları yüzünden işe alınmadıklarını iddia eden kişilere 11 milyon dolar tazminat ödemişti; üç kadın çalışan, firmanın kadın çalışanları daha düşük maaşlı kariyer yollarına yönlendirdiğini düşündükleri için firmaya dava açmışlardı ve Kasım ayında binlerce çalışan maaş ve fırsat eşitsizliği hakkında şikayetler ile protesto yürüyüşü düzenlemişti. Söylenilene göre Google'ın, cinsel suistimal ile suçlanması ardından firmadan ayrılan Android'in yaratıcısı Andy Rubin'e 90 milyon dolar ödemiş olması da eleştirilere pek yardımcı olmuyor.
İsimsiz Google çalışanının söylediğine göre İK ile görüşmesinin neredeyse hemen ardından yöneticisinin davranış şekli ciddi bir şekilde değişti ve aylarca sinirli konuşmalara ve e-postalara, reddedilen projelere, karşılaşmalarda görmezden gelinmeye ve kamusal yerlerde mahcup edici davranışlara katlanmak zorunda kaldı. Son olarak da yöneticisinin "daha kıdemli Google'lılar ile ün zedeleyici yorumlar yapması ve aktif olarak yerine alınacak adaylarla görüşmesi" ve bunların "ekipten ayrılması ile ilgili hiçbir konuşma olmadan" yapılması Google çalışanı için son damla oldu.
Google çalışanı, firmada başka bir ekibe geçtikten sonra da annelik izninden dönene kadar diğer çalışanları yönetmesine izin verilmediğini söylüyor. Hatta sağlık sebepleri dolayısıyla annelik iznine erken ayrılmasının gerekmesi bile ayrı bir sorun olmuş. Eğer bu iddialar doğruysa, bu olay İK bölümlerinin çalışanlara yardım etmektense firmalarını korumaya daha odaklı olduklarına yönelik bir başka örnek olabilir.
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