Google'a Göre 2017'nin En İyi Android Uygulamaları
Google'a göre 2017'nin en iyi Android uygulamaları ve oyunları açıklandı... Hepsi haberimizde...
Bu yıl telefon kullanan birini gördüğünüzde ekrana gözünüz kaydıysa, muhtemelen listemizdeki uygulamalardan veya oyunlardan birini gördünüz.
Android kullanan o kadar çok kişi var ki, yılın en popüleri olmak için inanılmaz indirme rakamlarına ulaşmanız gerekiyor. Bu yüzden Google'ın "2017'nin En İyileri" listesinde göreceğiniz uygulama ve oyunlara gerçek hayatta rastlama olasılığınız yüksek.
Google'a göre 2017'nin en iyi Android uygulamaları ve oyunları, galerimizde.
Zeynel A. Öztürk
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