Google'a Pixel'lerden haberdar olma davası!

Yeni bir davada Google'ın Pixel mikrofon problemini bilmesine rağmen telefonları satışa sunduğu iddia edildi!

Google'a Pixel'den haberdar olma davası...

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