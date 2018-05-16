Google'da "Maven Projesi" İstifası!
Bazı Google çalışanları, firmanın destek verdiği bir proje nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu!
Yaklaşık olarak bir düzine Google çalışanı, firmanın Pentagon için Project Maven adlı bir yapay zeka drone programına dahil olmasından dolayı firmayı terk etti. Bunun yanı sıra, yaklaşık olarak 4.000 çalışan firmanın Maven ile ilişkisinin kesilmesini ve gelecekte askeri projelere katılmamasını istediler.
Project Maven, askeriye makine öğrenimi aracılığı ile drone görüntülerini daha hızlı analiz etme konusunda yardımcı olmayı planlıyor ve AI, insanların kontrol etmeleri için kişileri ve nesneleri belirliyor. Google'dan ayrıldıklarını duyuran isimler, drone operasyonlarında AI'nin kullanımı konusunda etik endişelerini ve firmanın politik ve askeri alanlardaki daha geniş katılımını gerekçe gösterdiler.
Bazıları, Google'ın aldığı tartışmalı kararlarda giderek daha az transparan olduğunu söylerken, çalışanlarının şikayetlerini de giderek daha az dinlediğini belirtti.
Google içerisinde Maven'a karşı duran kişilerin sayısı ise giderek artıyor. Bir ay kadar önce yaklaşık 3.100 çalışan, konu hakkında bir bildirim imzalamıştı. Şimdi ise iş gücünün yaklaşık olarak %5.4'ü endişelerini seslendirmiş durumda.
Ancak Google, projede kullanılan teknolojinin açık kaynaklı olmasından dolayı askeriyenin her durumda bu teknolojiyi kullanabileceğini belirterek Maven ile ilişkisini kesmeyi pek planlamıyor; en azından şimdilik...
Levent Öztürk
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