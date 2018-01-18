Google'da Mobil arama sonuçları değişiyor...

Google'da telefondan yapılan aramalarda, sitelerin içeriklerinin yanı sıra yüklenme hızları da önem kazanıyor!

Mobil arama sonuçlarında artık hız da önemli...

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