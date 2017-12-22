Google'da Taşlar Yerinden Oynadı
Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu başkanlığını yapan Eric Schmidt, artık bu görevin başında olmayacak!
Eric Schmidt, Google'ın ana şirketi Alphabet'teki yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakıyor. 2011'den beri bu konumda bulunan Schmidt, bu tarihten önce CEO'luk görevini yapmaktaydı.
Schmidt, Alphabet'in yönetim kurulunda yer almaya devam edecek ancak yalnızca "bilim ve teknoloji" sorunlarıyla ilgili teknik danışmanlık yapacak. Schmidt, değişiklik hakkında yaptığı açıklamada son yıllarda bu tür sorunlara yoğunlaştığını, artık bu iş üzerinde daha da derinlemesine çalışmak istediğini söyledi. Schmidt, hayır işlerine de daha çok zaman ayırmak istiyor.
Schmidt'in bu ani ayrılığı önümüzdeki günlerde muhtemelen çeşitli dedikoduların doğmasına yol açacak ancak şimdilik herhangi bir neden açıklanmıyor. Yönetici, açıklamasında şunları söyledi: "Larry, Sergey, Sundar ve ben inanıyoruz ki, Alphabet'in gelişmesi için doğru bir geçiş zamanı. Alphabet yapısı iyi çalışıyor, Google ve diğer bölümler hızla gelişiyor."
Yönetim kurulu yakın gelecekte muhtemelen bir "icracı olmayan yönetim kurulu başkanı" atayacak ancak bunun ne zaman olacağı açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın