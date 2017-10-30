Google'da Yerel Aramalar Varsayılan Oldu

Google, bundan sonra aramalarınızı varsayılan olarak yerel yapacak!

Google'da Yerel Aramalar Varsayılan Oldu

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