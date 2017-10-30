Google'da Yerel Aramalar Varsayılan Oldu
Google, bundan sonra aramalarınızı varsayılan olarak yerel yapacak!
Google yaptığı yeni açıklamada, mobil web'de, iOS'da bulunan Google uygulamasında, masaüstü aramada ve Google Maps'ta ülke etiketlerinin çalışma mantığını değiştirdiğini söyledi. Bundan sonra alan adı farklı Google sürümleri yerine, tüm aramalar tek çatı altında gerçekleşecek ama arama sonuçları yine de bulunduğunuz ülkeye göre ayarlanacak.
Google'dan bir Ürün Müdürü olan Evelyn Kao, bir blog göndersinde yeniliği anlattı:
"Eğer Avustralya'da yaşıyorsanız, bu ülke için sağlanan hizmete erişeceksiniz. Ancak Yeni Zelanda'ya giderseniz, oranın arama sonuçları ile karşılaşacaksınız. Eğer Avustralya'ya tekrar dönerseniz, otomatik olarak hiç bir şey yapmanıza gerek olmadan o ülkenin arama hizmetine bağlanacaksınız.
Bu yeniliğin ardından URL'nin sonundaki 'tr' harflerini değiştimek işe yaramayacak, ama ayarları ziyaret edip farklı bir alanın Google hizmetini kullanabileceksiniz. Eğer hangi ülkenin arama sonuçları ile karşılaştığınızı kolayca öğrenmek isterseniz, arama sonuçları sayfasının sonuna bakmanız yeterli.
İçeriği ön plana alan bu yenilik sayesinde daha ilgili arama sonuçları sunulacağını söyleyen Google, arama tecrübesinin gelişeceğinden emin.
Ali Ruhi Öztürk
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