Google'daki "the1975..com" Hatası Buradan Çıkmış!
Geçen günlerde Google uygulamasında keşfedilen garip sorunun nedeni, Google tarafından böyle anlatıldı...
Hatırlayacak olursanız, birkaç gün önce Google uygulamasında "the1975..com" yazıldığında garip bir şekilde karşınıza kısa mesajlarınızın geldiği ortaya çıkmıştı. Google bu sorunun neden yaşandığını açıkladı.
Sorunu keşfeden Reddit kullanıcısına göre varsayılan Google Pixel launcher'ında arama kutusuna "the1975..com" yazdığınızda olanlar oluyor ve karşınıza telefondaki kısa mesajların bir listesi geliyordu. Sorun OnePlus, Samsung, Huawei ve LG markalı telefonlarda da yaşanıyordu. Bazı kullanıcılar, arama kutusuna "vizela viagens" yazıldığında da aynı sorunun yaşandığını söyledi.
Google'dan bir yetkili yaptığı açıklamada "Google Search uygulamasında bazı cümlelerin son mesajların listesini listeleme isteği olarak algılanmasına neden olan dil algılama hatasının farkındayız," dedi. "Bu bug'ın onarımı hazır ve önümüzdeki birkaç gün içinde dağıtılmaya başlanacak."
Hata sonucunda ekrana gelen kısa mesaj listesi, "bana mesajlarımı göster" komutuyla da çağırılabiliyor. Listede sadece kendi mesajlarınızın bulunduğunu ve bunun için Google uygulamasına izin vermeniz gerektiğini de belirtelim (bunlar hem hata, hem de bilerek verilen komut için geçerli).
Zeynel A. Öztürk
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