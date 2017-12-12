Google'dan, Android Uygulamaları İçin Umut Işığı!
Google, bir süre önce adeta rest çektiği ve "amacını aştığını" söylediği bazı popüler Android uygulamalarına karşı yumuşama sinyali verdi!
Google yaklaşık bir ay önce Android'in erişim kolaylığı işlevlerinden farklı amaçlar için faydalanan uygulamaların peşine düşmüştü. Firma, geliştiricilerden bu işlevleri gerçekten bir özre sahip insanlara yardımcı olma amaçlı kullandıklarını ispat etmelerini istemişti ve aksi halde, uygulamaların amacını aştığını söylemişti. Şimdi ise Google, bu durumu düzeltmek için geliştiricilere verdiği 30 günlük süreyi bir ay daha uzattı.
Google'ın bu konudaki sert tavrı, erişim kolaylığı işlevlerini kullanarak parolaları dolduran LastPass, çalıştırdığınız uygulamaları izleyen Tasker ve çok fazla güç kullanan uygulamaları kapatan Greenify gibi uygulamaları olumsuz etkileyecekti. Universal Copy'nin geliştiricisi, gelişmeler üzerine "bu gerçekten kötü bir haber" demiş ve uygulamalarını Play Store'dan kaldırmaktan başka çare bulamadıklarını söylemişti.
Google, son e-postasında geliştiricilerden erişim kolaylığı işlevlerinin kullanımıyla ilgili geri bildirim istiyor. E-postada şu cümleler yer alıyor: "Uygulamanızın erişim kolaylığı API'sını erişim kolaylığıyla ilgili olmayan sorumlu, yenilikçi bir amaç için kullandığını düşünüyorsanız, lütfen bu e-postayı yanıtlayın ve uygulamanızın kullanıcılara ne gibi faydalar sağladığından bahsedin. Bu tür bir geri bildirim, erişim kolaylığı hizmetlerini değerlendirmemizi tamamlamakta bize yardımcı olabilir."
Zeynel A. Öztürk
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