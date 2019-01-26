Google'dan Avrupa Birliği Kararına Sert Yanıt
Google, Avrupa Birliği'nin aldığı telif hakkı kararına oldukça sert bir cevap vermeye hazırlanıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, ortaya çıkan raporlara göre Avrupa Birliği'nin Telif Hakları Yönetmeliği kararına karşılık olarak haber servisini (Google News) Avrupa ülkelerinden geri çekebilir. Eğer yasa geçirilirse, Google ve Facebook dahil olmak üzere tüm internet platformları, sundukları haber sonuçlarında alıntı yaptıkları tüm dağıtımcılara belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.
Yönetmeliğin kapsamında platformların ayrıca kendi ağları üzerinde görülen tüm müzik ve video gibi içeriklerin de telif hakları kanununa aykırı olmayan bir şekilde, hak sahibinin izni olmaksızın yayınlanmasını engellemeleri gerektiği kararına varıldı.
Google'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki topluluk politikaları yöneticisi olan Jennifer Bernal, Google'ın bu yönetmeliğe karşı birçok seçeneği gözden geçirdiğini ve servisin Avrupa'dan çekilmesi seçeneğinin sadece yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra istemeyerek de olsa değerlendirilebileceğini açıkladı.
Google şu an için haber servisinden herhangi bir kazanç sağlamıyor, bu sebeple servisin kapatılması dahi teknoloji devi için direkt olarak bir gelir kaybına sebep olmayacak. Ancak popüler servisin kapatılması, Google servislerinin kullanım rakamlarını azaltacağından dolayı Google'ın reklam gelirlerinin dolaylı olarak azalacağı da bir gerçek.
Yönetmeliğin henüz Avrupa Birliği'nden onay almadığını da belirtmek gerekiyor. AB yetkililerine göre iki ay içerisinde bu konuda bir anlaşmaya varılabilir. Konseyden gelen açıklama, yönetmelik hakkında şu ifadeleri içeriyor: "Konsey, konu hakkında güçlü bir dayanağa sahip bir karar vermek için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor."
Yönetmelik, büyük çaplı dağıtımcılar tarafından memnuniyetle karşılansa da Google karara tepkili. Google'a göre karar, şirketi lisanslayıp lisanslamayacağı dağıtımcıları seçmeye itecek ve bu da, kazananların ve kaybedenlerin olduğu bir tablo ile sonuçlanacak.
2014 yılında İspanya'da alınan benzer bir karar, dağıtımcıları çalışmalarından bir kesit sundukları her bir telif hakkı sahibine telif sahibi bunu istese ya da istemese de ücret ödemeye zorunlu tutmuştu. İspanya Dağıtımcılar ve Düzenli Dağıtım Kurulu'na göre bu karar, 2017 yılında küçük çaplı dağıtımcıların %13 oranında internet trafiği kaybı yaşadı ve söz konusu dağıtımcıların toplam gelir kaybı 10.2 milyon dolara ulaştı. Yasanın bir sonucu olarak Google da İspanya'da sunduğu haber servisini kapatma kararı almıştı.
Google, yakın zamanda yerel dağıtımcıları desteklemek için birçok karar aldı. Bu kararlardan biri sayesinde kurulan Newspack sayesinde birçok yerel haber servisi, içeriklerini paylaşabilecekleri bir platforma kavuşmuşlardı. Ancak 2017 yılında Google'ın haber kaynakları üzerindeki denetimini gevşetmesi ile daha fazla gelir modeli ortaya çıktı ve birçok yerel haber dağıtımcısı ilk makaleden sonrasının ücretli olarak okuyucuya sunulduğu "İlk Tık Bedava" modelini benimsedi.
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