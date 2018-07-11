Google'dan ayrılan yöneticinin yeni görevi...
Google'dan Apple'a gizemli bir geçiş yapan yapay zeka yöneticisinin yeni görevi, en sonunda ortaya çıktı!
Nisan ayında Google'ın eski AI ve arama lideri John Giannandrea firmayı terk ederek açıklanmayan bir rol için Apple'a katılmıştı. Şimdi ise firmanın yeni duyurusunda, Core ML ve Siri gruplarının birleşimi ile oluşan yeni ekibin liderliğini yapacağı bildiriliyor.
Firmada geçirdiği sekiz yıl içerisinde Google'ın Makine Öğrenimi, Araştırma ve Arama ekiplerinin liderliğini yapan Giannandrea için bunun büyük bir adım olduğunu söylemek pek mümkün değil. TechCrunch'ın söylediğine göre liderlik edeceği yeni Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi ekibi Siri ve Core ML ekiplerinin yapıları değişmeyecek.
Ancak her ikisinin başında da Giannandrea'nın bulunması firmanın makine öğrenimi ve AI çabalarının doğrultularını birleştirecek. Özellikle Siri ekibinin genişletilmesi için son dönemlerde yapılan işe alımların devam etmesi ile beraber bu durumun önemi daha da artıyor gibi gözüküyor.
Levent Öztürk
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