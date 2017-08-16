Google'dan Beklenen Allo Müjdesi Geldi!

Google'ın Allo'sunu artık internet tarayıcınızdan da kullanabilirsiniz! Ama bazı eksikleri var.

Allo artık İnternet tarayıcısında kullanılabiliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Instagram'dan Yorumlara Yeni Özellik!
Facebook, Haber Kaynağı Görünümünü Yeniliyor
İşte Segway'in IFA 2017'de Tanıtacağı E-Scooterlar!
Samsung'dan Galaxy Note 8 Videosu!
Akıllı Ev Cihazları, Siber Suçlular İçin Açık Hedef

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir