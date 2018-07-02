Google'dan "Biz de İstedik" İtirafı!
Google, Microsoft'un beklenenden de fazlasını ödeyerek imza attığı dev satın alma konusunda önemli bir itirafta bulundu!
Bu ayın başlarında Microsoft, GitHub'ı daha önce söylentileri bulunan 2 milyar doların aksine, şaşırtıcı bir şekilde 7.5 milyar dolara satın aldı. Daha yakın bir zamanda da CNBC tarafından söylendiğine göre, Google da bu firmayı satın almak ile ilgileniyordu. Ancak o sırada teknoloji devinin temsilcileri tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise Google Cloud CEO'su Diane Greene, kendi firmasının da Dünya'nın en büyük kaynak kodu deposunu almak ile ilgilenmiş olduğunu resmi olarak açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde San Francisco'daki bir Fortune Magazine etkinliğinde konuşan Greene, Google'ın GitHub'ı satın almak istediğini doğruladı; ancak firmanın resmi bir teklifte bulunup bulunmadığını açıklamadı. Buna rağmen online depoda bulunan Google ürünleri ile ilgili bir endişesini dile getirmeyi de unutmadı ve "umarım Microsoft onları (Google kodlarını) tamamen nötr tutmayı başarabilir" cümlesini kurdu. Başka firmaların da benzer endişeleri ile karşılaşan Microsoft ise şu anda bu problemleri çözmeye çalışıyor.
Söylenilenlere göre satın alıma dahil olan isimler teknoloji devinin CEO'su Satya Nadella'dan oldukça etkilenmişlerdi ve Nadella'nın, GitHub'ın ortak kurucusu Chris Wanstrath ile olan iyi dostluğu, firmanın kamuya açılmak yerine Microsoft'a satılmasını sağladı...
Levent Öztürk
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