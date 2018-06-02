Google'dan Çok Büyük Bir Hata

Google'da ortaya çıkan bu büyük hata, özellikle ABD'de önemli bir kesimi fena halde sinirlendirdi!

Google'dan çok büyük hata

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