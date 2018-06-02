Google'dan Çok Büyük Bir Hata
Google'da ortaya çıkan bu büyük hata, özellikle ABD'de önemli bir kesimi fena halde sinirlendirdi!
ABD'nin Kaliforniya eyaleti seçimlere hazırlanırken Cumhuriyetçiler, Google'ın partilerini arama sonuçlarında nasıl gösterdiği konusunda adeta çıldırmış durumda. İngilizce olarak "Kaliforniya Cumhuriyetçileri" ya da "Kaliforniya Cumhuriyetçi Partisi" diye aratanlar, partinin ideolojileri arasında "Muhafazakarlık", "Piyasa liberalizmi", "Mali muhafazakarlık" ve "Yeşil muhafazakarlık" yanında "Nazizm"i de görüyor. Vice News bunu saptadı ve Google, uyarı üzerine bu etiketi kaldırdı.
Google, bu etiketin insan tarafından koyulmadığı konusunda ısrarcı. Anlaşılan bu bilgi, Wikipedia gibi kaynakların vandalizme maruz kalması sonucu ortaya çıkmış ve Google'ın sistemleri bunu böyle yerlerden otomatik olarak almış. Google'ın söylediğine göre, bu tarz şeyler normalde yakalanıp eleniyor ama nadir de olsa aradan kaçanlar oluyor.
Parti, sağ duyusu olan kimsenin buna inanmayacağını ve bu olayın seçimleri etkilemeyeceğini düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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