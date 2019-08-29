Google'dan Football Manager 2020 Müjdesi!
Football Manager 2020, Google Stadia'ya gelmeye hazırlanıyor. Üstelik diğer platformlardan çok daha güçlü bir şekilde...
Geliştirici Sports Interactive'in söylediğine göre Football Manager 2020 Google Stadia'ya gelecek ve hatta Google'ın yeni platformu üzerinde en hızlı performansını gösterecek.
Her ne kadar geliştirici futbol menajerlik oyunu hakkında fazla detay vermiş olmasa da, Football Manager 2020'nin PC ve Mac için Kasım'ın başlarında yayımlanacağını ve Google Stadia için yayım anında hazır olan oyunlardan biri olacağını duyurmuş durumda.
Sports Interactive yaptığı basın açıklamasında "Football Manager 2020 Google'ın Stadia'sında çıkışını yapacak ve Football Manager'ı deneyimlemenin en hızlı yolu olacak" cümlesini kurdu.
Stadia'da Football Manager, sadece o platformda olan teknolojiyi kullanacak ve bulut ile Google'ın veri merkezlerinin gücünü arkasına alacak. Bu güç, daha fazla lig ile oynamaya ve daha hızlı bir performansa imkan tanıyacak.
Football Manager 2020 gibi oyunların da kadroya katılması ile beraber Stadia, oyun sektörüne farklı bir bakış getirecek gibi görünüyor.
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