Google'dan, Fotoğraflar'a Bir Yeni Özellik Daha!
Google'ın Fotoğraflar uygulamasına sessizce eklenen işlev, fotoğraflarınızda yazan yazıları bulmanızı sağlıyor!
Google Fotoğraflar uygulamasının arama işlevi, bir süredir oldukça güçlü yeteneklere sahip. Yapay zeka sayesinde uygulama, nesnelerden konumlara, etkinliklerden insanlara birçok şeyi fotoğraflarınız arasında bulabiliyor. Şimdi ise uygulama, biraz daha akıllı hale geldi.
Google Lens'te de bulunan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisini kullanmaya başlayan Google Fotoğraflar, aradığınız yazıyı içeren fotoğrafları bulabiliyor. Bulduğunuzda fotoğrafı açtığınızda, içerisindeki metni Lens ile seçip, panoya kopyalayabiliyorsunuz. İşlev, özellikle ekran görüntüleriniz arasında arama yaparken faydalı olabilir.
Yeni işlev, Twitter'daki Google Photos hesabı tarafından da doğrulandı. Tweet'te belirtildiği üzere işlev, bu aydan itibaren kademeli olarak dağıtılıyor. Şu ana kadar bazı Android'li telefonlar, özellikten faydalanabilse de, işlev henüz iOS'a ulaşmamış gibi görünüyor.
İşlevin hangi yöntemle çalıştığı henüz bilinmiyor. Google, hızlı arama için tüm fotoğraflarınızı OCR ile tarayıp, bulunan metinleri bir veritabanına veya fotoğrafın meta verilerine kaydediyor olabilir. İşlevin çalışma şekli, Google'ın açıklamasıyla açığa çıkacak.
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