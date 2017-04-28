Google'dan, Küba İçin Önemli Bir İlk!
Google, internet erişimi konusunda büyük bir kara delik gibi görünen ülkede, önemli bir ilke devam etti!
Google sunucuları Küba'da internet sunmaya başladı ve bu da ülkenin iletişim evrimi için büyük bir adım. Zira Google, Küba'da internet sunan ilk yabancı şirket olmuş durumda ve Kübalı kullanıcılar için Google hizmetlerine daha hızlı erişim imkanı tanıyor.
Bu durum ülkedeki erişim hızını arttırsa da, Dünya'nın geri kalanına göre daha sınırlı bir bağlantıya sahip olan Küba için çok daha önemli. Küba, internetin geri kalanına neredeyse sadece ALBA-1 denizaltı kablosu ile bağlı ve DYN Research firması internet analizi yöneticisi Doug Madory'nin söylediğine göre bu hat adadan Venezuela'ya bağlanmakta. Dyn, Google sunucularının internetteki varlıklarını ilk fark eden kişiydi.
Madory'nin söylediğine göre Google sunucuları, ülkenin içerisinde ilk defa yabancı bir internet firmasının bulunduğu durum. Şu anda Küba'da internete bağlanmak halen pahalı bir işlem. Hükumet tarafından yönetilen internet kafeler internette birkaç saat geçirmek için birkaç Euro talep ediyor. Ülkedeki ortalama maaşın aylık 20 Euro olduğu düşünülürse de bu oldukça pahalı bir fiyat.
Yeni sunucu hizmeti, Google ile hükümet tarafından yönetilen telekomünikasyon taşıyıcısı Etecsa arasında 2016 Aralık tarihinde yapılan bir anlaşma sonucu kurulmuş durumda...
Levent Öztürk
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