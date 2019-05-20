Google'dan Mobil İçin Yeni Reklamlar

Google, günümüze ayak uyduran yeni reklam türünü ortaya çıkardı: "Galeri reklamlar"

Google'dan Mobil İçin Yeni Reklamlar

Google, telefonlara özel bir dizi yeni reklam türünü duyurdu. Yeni "galeri" reklamlar arasında kaydırarak dolaşmanız mümkün olacak.

Yeni reklamlar, Google'ın arama sayfasında ve Keşfet sayfasındaki haber makalelerinin arasında görünecek. Yeni tür reklamlardan YouTube da nasiplenecek ve önerilen videolar arasında bu reklamlardan gösterilecek. Başta da söylediğimiz gibi bu yeni reklamlar, sadece telefonlarda görünecek. Yenilik, şu an az sayıda kullanıcıyla test edilmeye başlanmış durumda.

Google, galeri reklamların bu senenin ilerleyen aylarında yaygın hale geleceğini söylüyor. Google'ın arama sonuçlarının belirli aramalarda film posterleri, oyun kapakları, aktör ve müzisyenleri gibi görsel içeriklere yer verdiğini biliyoruz. Yeni reklamlar, bu görsel düzeni tamamlayan bir niteliğe sahip olacak.

Facebook'un galeri reklamlarının aksine Google'ın reklamları, muhtemelen ilgi alanlarınıza özel olacak. Bu yüzden alakasız sürahi veya yağmurluk reklamları görme ihtmaliniz düşük.

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