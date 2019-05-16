Google'dan Okumayı Öğreten Uygulama!
Google, okumayı öğrenmekte zorlanan çocukların işini kolaylaştıracak yeni uygulamasını indirmeye sundu!
Okumaya başlama konusunda sorun yaşayan çocukların sayısı hiç de az değil. Google'ın yeni bir uygulaması, bu sorunu çözmek için bir adım atıyor.
Google'daki deneysel işler birimi Area 120 tarafından yayınlanan Rivet, Android ve iOS'ta çalışan bir uygulama. 2.000'den fazla kitap sunan uygulama, bunları zorluk seviyesine göre sıralıyor ve konuşma algılama yoluyla çocuklara telaffuz konusunda eğitim veriyor. Kelimeleri ve sayfaları okuyabilen Rivet, okuduğu sırada kelimeleri vurguluyor. Buna ek olarak uygulama, çocuğun okumasını da dinleyebiliyor ve doğru okunmayan kelimelerle ilgili çocuğu bilgilendiriyor. Uygulama, çocukların ilgisini çekebilmek için oyun mekaniklerinden faydalanıyor. Çocuklar, uygulamayı kullandıkça puan ve rozetler kazanıyor ve tüm uygulamayı profil resmi, önerilen kitaplar ve temalarla kişiselleştirebiliyor.
Elbette gizlilik en önemli noktalardan biri ve uygulama, çocukların tüm konuşmalarını sadece cihazda saklıyor. Uygulamayı kullanabilmek için ebeveynin onayı gerekiyor ve elde edilen veriler, sadece uygulamadaki okuma deneyimini iyileştirmekte kullanılıyor.
Şimdilik sadece İngilizce dilinde ve 11 ülkede sunulan uygulama, telefonlar, tabletler ve Android destekli Chromebook'larda çalışıyor.
Play Store bağlantısı: Rivet (İngilizce)
Apple App Store bağlantısı: Rivet (İngilizce)
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