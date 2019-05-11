Google'dan Play Store'a İnce Ayar
Google, Play Store'da adeta karmaşaya dönen bu durumu düzeltmek için harekete geçiyor!
Google, Play Store'daki uygulamaların puanlandırma sisteminde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Google IO 2019'da konuşan Google Play takımı, en yeni ve konuyla daha alakalı uygulama yorumlarına puanlarda daha fazla ağırlık verileceğini söyledi. Apple da iki sene önce benzer bir adım atmış ve uygulama güncellemeleri sırasında geliştiricilerin uygulama puanını sıfırlamalarının önünü açmıştı.
Google, puanların uygulamaların birkaç sene önceki değil, daha çok en son sürümünü temsil ettiği konusunda kullanıcılarla fikir birliğine vardığını söylüyor. Yenilenen sistem, hem geliştiriciler, hem de kullanıcılar için faydalı olacak. Herhangi bir uygulamayı indirirken puanına baktığınızda, uygulamanın en son sürümündeki deneyim hakkında eskisinden daha çok fikir sahibi olacaksınız.
Puanlamalarda yapılan değişiklikler, geliştiricilerin Play Store'daki yorumlara cevap vermesini sağlayan işlevle uyum içinde çalışacak. Yeni sistem, belirli cevapları geliştiriciler için otomatik olarak oluşturacak. Geliştiriciler, bunlardan birini seçip, olduğu gibi gönderebilecek veya önerilen metni düzenleyebilecek veya en baştan yeni bir cevap yazabilecek. Yeni cevap işlevi şimdilik sadece İngilizce dilinde sunulacak, ancak Google gelecekte yeni dillerin ekleneceğini söylüyor.
Google, uygulamaları güncelleme yönteminde de geliştirmeler yapıyor. Yeni uygulama içi güncelleme API'sı, uygulamayı kullanırken güncellenmesine olanak tanıyacak.
Yeni puanlandırma sistemi, kullanıcılar için Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Geliştiriciler ise tekrar hesaplanan puanları kendi hesaplarına oturum açarak, şu an görebiliyorlar.
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