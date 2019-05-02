Google'dan Project Euphoria Geliyor!
Google I/O 2019'a sayılı günler kalmışken, internet devinin üzerinde çalıştığı gizemli bir proje ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google IO 2019'a sadece bir hafta var ve Google'ın konuşma engelli kişilere yönelik geliştirdiği yeni bir teknoloji dahil olmak üzere geliştirici etkinliğine ait sunumları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.
9to5Google'a göre Google IO'nun etkinlik listesi, "engelli kişilere seslerini geri vermek için Google teknolojilerini kullanan" Project Euphoria'ya yer veriyor.
Toplantıya erişilebilirlik savunucusu Elise Roy'un yanı sıra Harvard profesörü ve aynı zamanda Google Accelerated Science ekibinin bir üyesi olan Profesör Michael Brenner da ev sahipliği yapıyor. Project Euphoria, belki de Android Q uygulamasıyla Android'e gelecek en yeni erişilebilirlik özelliği olacak gibi görünüyor ve muhtemelen bu teknoloji, akıllı telefonunuzun sizinle gerçek anlamda konuşmasını sağlayacak.
Google'ın daha önce ses sentezleyici teknolojileri üzerinde yoğunlaştığını görmüştük - örneğin geçen yılki Google IO etkinliğinde Google Assistant platformuna eklenen yeni sesler de Google'ın ses sentezi teknolojisi üzerindeki yatırımların bir sonucuydu.
Project Euphoria, Erişilebilirlik için Tasarım adlı bir etkinlik başlığı altında listelenmesi ile dikkat çekiyor ancak bu teknolojinin henüz kullanıma hazır bir özellik olduğu kesin değil- hatta şu an için ön geliştirme aşamasında dahi olabilir. Ayrıca Project Euphoria bir uygulama veya Android'de yerleşik olarak bulunacak bir özellik yerine bağımsız bir cihaz bile olabilir. Ancak bir şey kesin: bir tür makine öğrenimi teknolojisi, Project Euphoria'daki yerini alacak..
Google I/O 2019, 7 Mayıs tarihinde başlayacak ve etkinlikte Google'ın üzerinde çalıştığı pek çok teknoloji ve yazılım hakkında daha fazla şey duyacağız. Her zaman olduğu gibi, etkinlikte meydana gelen tüm gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.
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