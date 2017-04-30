Google'dan Raspberry Pi Benzeri Mini PC: HiKey 960

Google, üzerinde Android çalıştırmanıza izin veren Raspberry Pi benzeri yeni mini PC'sini ortaya çıkardı! İşte HiKey 960...

Google'dan Raspberry Pi Benzeri Mini PC: HiKey 960

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