Google'dan Resim Arama İşlevinde Değişiklik!
Google, resim arama hizmetinde birçoğumuzun kullandığı işlevi ortadan kaldırdı!
- Zeynel A. Öztürk
Google, görsel arama sayfasında yaptığı önemli bir değişiklikle bizleri telif hakkı içeren resimleri indirmekten men etmeye çalışıyor.
Google üzerinde herhangi bir resmi arattığınızda "Resmi görüntüle" düğmesini artık göremiyorsunuz. Bu düğme sayesinde aradığınız resmi tek başına görüntüleyebiliyor, resmin bulunduğu web sitesini ziyaret etmeden indirebiliyordunuz. Ancak bu, resimleri oluşturup yayınlayanlar için sorun teşkil edebiliyordu. Web sitesini ziyaret etmeden resmi indirebildiğiniz gibi, kullanım haklarıyla ilgili herhangi bir bilgi de göremiyordunuz.
Bununla birlikte resme sağ tıklayıp "Resmi yeni sekmede aç" seçeneğine tıklayarak resmi tek başına açabiliyor ve indirebiliyorsunuz. Google yine de bu hamlesiyle resimlerin kaynağı konusunda kullanıcıların farkındalığını artırmayı umuyor.
Bu değişiklikte Getty Images ile Google arasındaki bir anlaşmanın da etkili olduğu anlaşılıyor. Getty Images, 2016'da Avrupa Komisyonu'nda Google'a dava açmış ve firmayı "yüksek çözünürlüklü, telifli içeriklerin göz alıcı galerilerini oluşturmak" ile suçlamıştı.
Google ve Getty Images şu an global bir lisans ile bu sorunu çözme yolundalar. Değişiklik, resim oluşturanların hoşuna gidecek olsa da resimleri yasal yollarla kullanmak isteyen günlük kullanıcının canını sıkacak gibi görünüyor.
Bu arada "Resme göre ara" düğmesi de kaldırılmış bulunuyor. Ancak tersten resim arama işlevi çalışmaya devam ediyor.
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