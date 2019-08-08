Google'dan Resim Arama Sayfasına Yenilikler

Google'ın arama sayfası, yeni önizleme paneli ve yeni resim bilgileriyle karşımızda!

Google'dan Resim Arama Sayfasına Yenilikler

Google, resim arama sayfasında yaptığı değişiklikleri duyurdu. Resimlere tıkladığınızda resmin büyük halini artık resmin altında değil, ekranın sağında görüyorsunuz.

Küçük de olsa yenilik, öğrenciler gibi sıça resim arayıp, karşılaştıranların işine yarayacak. Ekranın sağ tarafında görünen ön izleme, arama sonuçlarını kaydırsanız da olduğu yerde kalıyor, böylece benzer resimleri ararken kolayca kaydırabiliyorsunuz. Ön izlemeyi kapatırsanız, web tarayıcısının geri düğmesine tıklayarak son açtığınız resme geri dönebiliyorsunuz.

Ön izlemenin yanında firma, resimle ilgili marka adı, fiyat, bulunabilirlik ve yorumlar gibi detayları arama sonuçlarında görme olanağı sunmaya başlıyor. Google'a göre bu işlev, yayıncıların ve satıcıların da erişim oranını artıracak.

Resim arama işlevine yeni bilgilerin eklenmesi, Google Images'e gelmesi beklenen reklamların habercisi olabilir. Geliştiriciler, ürün bilgilerini arama sonuçlarına nasıl ekleyeceklerini burada görebilirler.

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