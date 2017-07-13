Google'dan sonra Microsoft da kendi girişimini duyurdu
Google'ın ardından Microsoft da kendi yapay zeka girişimini duyurdu!
Google'ın yapay zekanın (AI) insan üzerindeki etkisini iyileştirmek için kendi girişimini duyurmasının kısa bir süre ardından bir diğer AI araştırması devi Microsoft da makine öğrenimi ile gezegeni geliştirmeye yönelik kendi girişimini duyurdu.
Microsoft'un Londra'daki AI etkinliğinde tanıtılan AI for Earth, özellikle su tasarrufu, tarım, biyo-çeşitlilik ve iklim değişikliği sorunları ile ilgilenen çevreyi koruma, yenilik ve araştırma alanlarında AI kullanan organizasyonlara yardımcı olacak.
Microsoft'un söylediğine göre AI for Earth, üç büyük "sütun" ile çalışacak: Araştırma grupları için Microsoft'un kaynaklarına erişim sağlama, bu gruplara AI'yi en iyi nasıl kullanacaklarını öğretmek için eğitim kaynakları sağlama ve AI'nin çevreyi inceleme yeteneğini geliştirecek özel projeler.
Bu amaçla Microsoft, yaptığı açıklamada AI for Earth girişimine 2 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu ve bu yatırım, bulut ve AI araçlarına erişim sağlamanın yanı sıra, çeşitli platformlarda teknik eğitim için kullanılacak.
Her ne kadar bu girişim daha yeni duyurulmuş olsa da, Microsoft şimdiden AI for Earth'ün başarmayı amaçladığı bazı kavramları (konseptleri) göstermiş durumda. Bunların arasında geçmişte makine öğrenimi ve bulut bilişimin kullanılması ile Cheasapeake Bay'deki havzanın takibi, toprak nem seviyelerinin ölçümü ve Project Premoniton'ın güçlendirilmesi de yer alıyor.
Levent Öztürk
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