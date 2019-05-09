Google'dan Telefonlara Play Store Dopingi
Google, Android güvenlik güncellemerini hızlandırmak için Google Play Store'u kullanacak!
- Ercan Uğurlu
Google, bazı güvenlik güncellemelerini doğrudan Android Q'nun bir parçası olacak olan Play Store aracılığıyla yayınlamayı planlıyor. Böylece Android işletim sisteminin daha güvenli bir yer olmasını sağlayacak olan Google, peki, bunu nasıl yapacak?
Android ekosisteminde çok sayıda zararlı yazılım bulunuyor ve kullanıcılar hiç farkında olmadan telefon veya tabletlerine indirdikleri bir uygulama yoluyla tehlikelere maruz kalabiliyorlar. Kötü amaçlı yazılım geliştiricilere yönelik açıkları kapatan güvenlik yamalarını düzenli olarak yayınlayan Google, üreticiler yoluyla aylık güvenlik güncellemelerini Android kullanıcılarına sunuyordu. Ancak bundan sonra bunu üreticiler yoluyla değil, direkt olarak Google Play Store üzerinden tüketicilerle paylaşacak.
Project Mainline olarak isimlendirilen projenin üzerinde bir süredir çalışıldığı biliniyordu. Sonunda Android Q ile hayata gelecek olan proje ile güvenlik güncellemeleri doğrudan kullanıcılara Google Play Store üzerinden sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın