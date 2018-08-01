Google'dan Üreticilere Çentik Kuralları
Google, telefon üreticilerinin çentik işini "abartmalarını" engellemek için yeni çentik kurallarını yayınladı!
Google, Android'li telefonlardaki çentikleri kendi kontrolünde tutmak için yeni esaslarını ortaya çıkardı. Android P'nin beşinci geliştirici önizleme sürümünün bir parçası olarak gelen kurallar, bir blog gönderisinde paylaşıldı.
Ekran çentikleri, üreticilerin ekran alanını maksimuma çıkarmasını sağlıyor. Üst tarafta hoparlör ve kameraların bulunduğu bölümün bir siyah çerçeve içinde sunulması, yani çentik, yaklaşık bir senedir oldukça popüler. Google ise giderek yaygınlaşan çentikler konusunda OEM'leri aydınlatmak için yeni kurallarını yayınladı.
Kurallar sayesinde geliştiriciler, iki çentikli (örneğin üstte ve altta) ekranlar veya farklı boyutlardaki çentiklere yönelik uygulamalar sunabiliyorlar. Android P SDK (yazılım geliştirme seti), bu çentikleri yazılımsal olarak taklit etmenize izin veriyor. Android üreticilerine getirilen kurallar, yazılımsal kurallarla çakışmayı engelliyor.
Google'a göre kurallar sayesinde "tek kenarda birden fazla çentik veya bir cihazda ikiden fazla kesik görmeyecek" ve "cihazın sol veya sağ uzun kenarında çentik görmeyeceksiniz". Uzak bir ihtimal olsa da kurallar, üç çentikli, kabus gibi bir telefonun yolunu kapatıyor.
Android'in bir sonraki sürümü Android P, bu ay yayınlanacak. Çentik kurallarıyla ilgileniyorsanız, Android geliştirici dokümantasyonuna bakabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın