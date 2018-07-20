Google'dan Verdiğiniz Pozu Eşleştiren Deney!
Google'ın yeni yapay zeka deneyi, verdiğiniz pozun benzerini 80.000 fotoğrafla karşılaştırarak buluyor!
Google'ın yeni yapay zeka deneyi, kamera önünde verdiğiniz pozu yüzlerce fotoğrafla karşılaştırıyor ve sizinle aynı pozu veren fotoğrafı buluyor.
Move Mirror web sitesine gidip, kameranıza erişim izni verdiğinizde PoseNet adlı bir teknoloji yardımıyla vücudunuz algılanıyor ve eklemlerinizin hangi konumda olduğu belirleniyor. Bu veriler, 80.000 görüntüyle karşılaştırılıyor ve size en çok benzeyen görüntü karşınıza geliyor. Move Mirror, karşılaştırmayı siz hareket ederken, gerçek zamanlı olarak yapıyor. Verdiğiniz pozları bir GIF'e dönüştürmeniz bile mümkün. Move Mirror, TensorFlow.js'yi kullanıyor; bu sayede poz izleme işi web tarayıcınızda gerçekleşiyor.
Move Mirror'a buradan ulaşabilir, nasıl yapıldığını burada inceleyebilirsiniz.
Not: Kameranın karşısına geçtiğinizde tüm vücudunuzun görünmesi gerekiyor; yani bilgisayarınızdan biraz uzaklaşmanız gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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