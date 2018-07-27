Google'dan Yeni Etkinlik Bulma İşlevleri
Google, henüz bizim için olmasa da, arama sayfasında önemli bir yenilik sunmaya başladı!
Google, arama sayfasındaki etkinlik bulma işlevlerini güncelledi. Yenilikler sayesinde sonuçlar artık daha kişisel ve daha bilgilendirici.
Artık bir etkinlik arayıp üzerine tıkladığınızda, bilet fiyatı, mekan yorumları, tarih ve konum gibi bilgiler görüyorsunuz. Etkinlikleri daha sonra incelemek üzere kaydedebiliyor veya çeşitli sağlayıcılar üzerinden satın alabiliyorsunuz. Güncelleme, konser, yerel festivaller, yemek yapma dersleri ve müze etkinlikleri gibi her tür etkinliği kapsıyor.
"Sizin için" sekmesi ise kişisel ilgi alanlarınıza göre koşu, yemek yapma, fotoğrafçılık gibi kategorilerdeki etkinlikleri listeliyor. Google, arama işlevindeki yeni etkinkinliklerin ABD'de yaşayanlara birkaç gün içinde açılacağını söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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