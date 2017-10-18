Google'dan Yüksek Güvenlik Seçeneği!
Google, güvenliği yüksek risk altında olan kullanıcılar için Advanced Protection özelliğini gün yüzüne çıkardı!
Etrafta dijital hesaplarınızı ele geçirmek isteyen hacker'lar çok fazlalar ve şimdi Google'ın Advanced Protection sistemi kendini en çok risk altında hissedenler için verilerini daha fazla güvene alma yolu sunuyor. Peki bunun karşılığı ne? Sadece çok fazla uğraş.
Tabii yine de buna değer olabilir, özellikle de siyasi bir aktivist veya önemli ve kimliğini belli etmek istemeyen kaynaklarla çalışan bir gazeteciyseniz, böyle bir güvenlik seviyesi çok işinize yarayabilir. Yani kısacası hacker'ların ana hedefi olacak konumda biriyseniz, bu güvenlik sistemini kullanmak iyi bir fikir.
Sistem, hesabınıza ulaşana kadar araya birçok bariyer koyarak çalışıyor, bu bariyerlerin arasında fiziksel engeller de var. Örneğin Gmail, Google Drive veya YouTube hesabınıza erişmek için, bir USB girişinden fiziksel güvenlik anahtarını bilgisayarınıza takmak zorundasınız. Buna hesaba erişmek için sadece hacker'ların değil, sizin de ihtiyacınız olacak, yani sadece şifreniz hesaba girmenize yetmeyecek.
Advanced Protection sistemi ayrıca başka uygulamalardan Google hesaplarınıza girmeyi de engelliyor, yani istenmeyen biri bağladığınız üçüncü parti bir uygulamayı arka kapı olarak kullanarak hesabınıza erişim sağlayamayacak. Ama bunun bir götürüsü de tahmin edebileceğiniz gibi, sizin de üçüncü parti uygulamaları kullanamayacağınız.
Eğer hesabınıza erişemez hale gelirseniz, hesabınız kilitlenirse, "ek incelemeler ve istekler" ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu ekstra "isteklerin" neler olduğu hakkında şu an pek bir bilgi yok.
En güzel yanı ise bu özelliğin kullanımının herkese açık olması. Yani ek güvenlikten faydalanmak için herhangi bir incelemeden geçmenize, ödeme yapmanıza gerek yok. Sadece Google Chrome tarayıcıdan kayıt yapmanız yeterli çünkü Chrome, güvenlik anahtarlarını ayarlamak için gereken U2F standardını destekliyor.
Bu program hakkındaki söylentiler birkaç hafta önce yayılmaya başlamıştı ve geçen aylarda yaşanan bazı olaylar bu güvenlik önemlerinin nasıl işe yarayabileceğini kanıtlıyor.
Bunların yanında ekstra güvenliğin çok daha kişisel ihtiyaçlar için de işe yarayabileceğini unutmamak lazım. Mesela istismar yaşanan bir ilişkide korunma arayan biri de böyle güvenlik önlemlerinin ciddi oranda faydasını görebilir.
Şu an için Advanced Protection programı sadece tüketiciler için, ama işletmeler için Google bazı benzer güvenlik önlemlerini tavsiye ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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