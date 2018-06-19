Google'ın 11 "çuvallaması"

Google bir internet devi olabilir. Ama onun da tarihinde, unutulmaz başarısızlıklar var...

Google'ın 11 "çuvallaması"

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