Google'ın 11 "çuvallaması"
Google bir internet devi olabilir. Ama onun da tarihinde, unutulmaz başarısızlıklar var...
Google'ın sayısız başarı hikayesinin yanınında, kesinlikle unutmak istediği pek çok başarısızlık hikayesinin olduğunu da biliyor muydunuz? İşte onlardan bazıları...
Google Video
Google'ın YouTube'u satın almadan önce aynı işi yapan bir hizmet olarak geliştirdiği Google Video popüler olmadı. YouTube'un yerini alamayan proje hala mevcut videoları sunsa da bitmiş durumda.
Google Catalog Search
Bu proje başarısızlıkla sonuçlansa da Google Book projesinin temeli oldu. Basitçe özetlemek gerekirse ürün kataloglarını OCR ile tarayarak metinleri aranabilir hale getiriyordu.
Google Notebook
İnternette gezerken not almaya imkan sunan bu proje de popüler olmadı ve Google tarafından terk edildi. Mevcut kullanıcılar için hala hayat destek sisteminde yaşamaya devam etse de eninde sonunda tamamen bitmesi bekleniyor.
Dodgeball
Dodgeball kullanıcıları yerlerini mesaj ile yollayarak çevredeki arkadaşlarını ve mekanları öğrenebiliyordu. Bu projenin yerini Latitude aldı.
Jaiku
Twitter alternatifi olan mikro blog sistemi Jaiku kullanıcı sayısının azlığı yüzünden heyecanını kaybetti. Teknik olarak açık olsa da Google değil bir grup gönüllü ilgileniyor. Açık kaynak haline getirildi.
Google Mashup Editor
Bu hizmet geliştiricilerin projelerini test edip çalıştırması için geliştirilmişti. Tıkanıp kalan ve ilerlemeyen bu proje sonunda ölü projeler arasına katıldı. Google bunun yerine şu anda App Engine sunuyor.
Lively
Google'ın sosyal ağ denemelerinden biri olan Lively'de avatarlar ile odalar, klipler ve uzay istasyonları gibi mekanlar oluşturmak ve içinde konuşup dolaşmak mümkündü.
Google Print Ads
Google'ın AdSense'i basılı yayınlara taşıma planı olan bu fikir, Google'ın fikrini değiştirmesi sonucunda sona erdi.
SearchMash
Google'ın farklı bir arama hizmeti olan ve değişik sonuçlar sunmayı amaçlayan projesi de tarihe karıştı.
Google Answers
Google'ın da sorulan sorulara cevap veren ve kullanıcılar tarafından verilen cevapları bir araya getiren hizmeti, Ask.com ve Yahoo Answers karşısında kaybetti.
Google Wave
Google Wave, birden fazla kullanıcının aynı alanda gerçek zamanlı iletişim kurabildikleri, resim ve videoları paylaşabildikleri, dokümanlar üzerinde çalışabildikleri yeni bir platform olarak tanıtıldı. Ancak hayata geçirildiğinde, ne işe yardığını kimse tam anlamıyla anlayamadı. Zaten anlaması için yeterli zaman da olmadı; Wave kısa süre içerisinde tarih oldu.
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