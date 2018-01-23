Google'ın 20 Milyon Dolarlık Ödülü Sahipsiz Kaldı!

Google'ın 10 yıldır devam eden ve 20 milyon dolarlık ödül vaat eden büyük yarışması, bir kazananı olmadan sona erecek gibi görünüyor!

20 milyon dolarlık ödül, sahipsiz kaldı!

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