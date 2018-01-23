Google'ın 20 Milyon Dolarlık Ödülü Sahipsiz Kaldı!
Google'ın 10 yıldır devam eden ve 20 milyon dolarlık ödül vaat eden büyük yarışması, bir kazananı olmadan sona erecek gibi görünüyor!
Lunar Xprize ödülü, on yılı aşkın sürenin ardından sahipsiz kalacak gibi görünüyor. Google, 20 milyon dolarlık yarışmayı 31 Mart'taki bitiş süresinin ötesine uzatmayı düşünmediğini CNBC'ye doğruladı. Bu zaten 2014'teki orijinal bitiş tarihine göre epeyce uzatılmış bir tarihti. Tüm finalistlerin ya devam edecek maddi kaynaklarının olmaması ya da bu kadar çabuk başlamayı ummaması sebebiyle yarışma, bariz şekilde kazananı olmadan sona erecek. Ama Google'ın bu durumu ciddiye aldığını da bilmelisiniz.
Firma, yolculuğun varılacak noktadan daha önemli olduğuna inanıyor. Firma, bir açıklamasında şöyle diyor: "Son on yılda bu takımların kaydettiği ilerlemeler konusunda çok heyecanlıyız."
Bunun için bir derece haklı olduğu söylenebilir. Takımlar büyük bir devlet kurumunun kaynakları olmaksızın pratik ay yolculukları tasarlamak konusunda önemli adımlar attı. Xprize'daki teknolojinin artık başka projelere yöneltilmesi gerekecek olsa da, özel uzay keşifleri teorik olarak artık bir adım daha yakın.
Tahmin edeceğiniz üzere en büyük problem, bunun yarışan takımlar olan Moon Express, SpaceIL, Synergy Moon ve TeamIndus'u belirsiz bir geleceğe terk etmesi. Her ne kadar yol boyunca ulaştıkları kilometre taşları için ödüller almış olsalar da, 31 Mart'tan sonra Ay'a ulaşsalar da bir şey elde edemeyecekler. Maddi sıkıntılar bu takımların bazılarının ortadan kalkmasına da sebep olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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