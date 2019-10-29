Google'ın Başı Çalışanlarıyla Sıkıntıda
Google CEO'su Sundar Pichai, görünüşe göre çalışanları ile güven problemi yaşıyor.
- Ercan Uğurlu
Google, elbette geniş ölçekte bir teknoloji devi. Bu kadar büyük olmak, "bazen" kontrolün elinizden kaymasına sebep olabiliyor. Hatırlarsanız daha önce çalışanlara cinsel taciz ve suistimal konusundan ağzı bir hayli yanmış olan Google, yine çalışanlar arasında cinsiyet eşitsizliği yaptığı gerekçesiyle protestolara maruz kalmıştı. Bu kez ortaya çıkan kriz o denli büyük değil belki ancak yine de Google CEO'sunun tadını kaçırmayı başarmış.
The Washington Post'un haberine göre Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarının güven problemi yaşadığını düşünüyor. Sızan bir iç toplantı videosunda Pichai'nin şirketin büyümesiyle beraber güven problemlerinin de doğru orantılı olarak arttığını düşündüğünü açıklaması, Google'ın hafta sonlarında düzenlediği TGIF toplantılarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Bilindiği gibi Google, TGIF toplantılarını çalışanlarıyla daha fazla iletişim kurabilmek adına düzenliyor.
Google'ın bu konuyu nasıl halledebileceği konusu elbette biraz Pichai'nin seçeceği yönteme bağlı, ancak videoda başka bir çarpıcı detay yer alıyor. O da bir Google yöneticisinin, Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik seyahat yasağına destek veren birinin, işe alınması gerektiği konusunda savunması. En azından The Washington Post'un haberi bu şekilde. Bu konu Google'ın başını ağrıtabilir. Bakalım Pichai, her iki konuda da ne karar verecek.
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