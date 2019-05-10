Google'ın En İyi "Oynanan" Logoları
Google'ın zaman zaman yayınladığı "oynanabilir"logolarından en iyilerini bir araya getirdik!
Normalde son derece sade bir görünüme sahip olan Google logosu, tanınmış kişilerin doğum günleri, önemli tarihi olayların yıl dönümleri ya da ulusal bayramlar gibi özel günlerde "günün anlam ve önemine" göre değişebiliyor. Doodle adı verilen ve özel olarak tasarlanan logolar 1998'den beri kullanımda.
Okuyucularımızdan hatırlayanlar çıkacaktır, bu logoların bazıları baştan sona oynanabilir oyunlar şeklinde tasarlanıyor. Yani isterseniz bu logolar üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz. İşin iyi kısmı, bu logolar zamanı geçince tarihe karışmıyor; hep bir yerlerde bizi bekliyor.
Eğer bir sebepten dolayı kaçırdığınız ya da tekrar oynamak istediğiniz oyunlar varsa, burada en iyi örneklerinden bazılarını bulabilirsiniz.
Zamboni:
Zamboni, mucidi Frank Zamboni'nin adını taşıyan, buz pistlerinin yeniden kaplanmasında kullanılan bir araç. O kadar yaygın kullanılıyor ki bu tür tüm araçlara Zamboni deniliyor. Ocak 2013'de Frank Zamboni'nin 112. doğum gününü kutlamak amacıyla tasarlanan oyunda amacımız kullanıldıktan sonra yıpranan buz pistini tekrar eski haline getirmek. Oyun son derece basit: Yön tuşlarını kullanarak benzinimiz bitmeden patenlerin arkalarında bıraktıkları izleri silmeye çalışıyoruz.
Snake:
Klasik mobil oyunun Google yorumu, Şubat 2013'de, Çin yeni yılını kutlamak amacıyla hazırlanmıştı. Snake oyununun seçilmiş olmasının çok basit bir sebebi var: 2013 Çin takvimine göre yılan yılı. Klasik oyundan farklı olarak ekranın kenarlarına dikkat etmemiz gerekmiyor. Yön tuşlarını kullanarak yönettiğimiz yılan dinamitlere çarpmasın, yeter.
Pac-Man:
İlk oynanabilir Google Doodle olan bu oyun büyük ihtimalle şimdiye kadar çıkmış olan oyunların en iyisi. Aslında Pac-Man için söylenebilecek pek bir şey yok. Oyunlarla bir ilgisi olmasa bile herkes onu tanır. Oyuna "jeton atarak" başlıyoruz ve Google yazısından oluşan oyun alanında bildiğimiz ve de sevdiğimiz Pac-Man'i yön tuşlarıyla yönetiyoruz.
Slalom Canoe:
Kanoyla akıntılara karşı mücadele ettiğimiz oyunda sağ ve sol yön tuşlarını kullanıyoruz. Her tuş bir küreği kontrol ediyor. Başarılı olmak için kesintisiz bir tempo yakalamanız, zamanlamaya çok dikkat etmeniz gerekiyor.
Soccer:
Bu Doodle'da kaleci eldivenlerini giyiyor, takımımızın kalesini koruyoruz. Yön tuşlarıyla sağ sola dönerken boşluk tuşuyla zıplıyoruz. Amacımız: Karşı takımın gol atmasını engellemek. Oyunda ilerledikçe daha zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Üç gol yeyince kaybediyoruz.
Hurdles:
Bu oyunda bir yandan mümkün olduğu kadar hızlı koşmaya bir yandan da engellere takılmamaya çalışıyoruz. Takıldığınız her engel hızınızı düşürdüğü için bir tempo yakalamak çok önemli. Sağ ve sol tuşlarıyla hızımızı ayarlarken boşluk tuşuyla engellerin üzerinden atlıyoruz.
Basketball:
Basketball'da amaç 24 saniye içinde mümkün olduğu kadar çok basket atmak. Boşluk tuşuna basarak atış gücünü belirliyoruz. Tuşu bıraktığımızda atışı yapıyoruz. Aslında oyun göründüğünden daha zor çünkü atış pozisyonumuz sürekli olarak değişiyor.
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