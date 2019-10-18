Google'ın Garip Kamerası Clips, Artık Olmayacak
Google, işlevleriyle biraz endişeye neden olan ilginç cihazı Clips'i artık üretmeyecek!
Google'ın dünkü donanım tanıtımı etkinliğinde Daydream VR başlığını öldürmekle kalmadığı, Clips kamerayı da mağazasından kaldırdığı ortaya çıktı.
Google'ın iki sene önce tanıttığı ilginç bir kamera olan Clips, yapay zeka yardımıyla, siz hiçbir şeye basmadan kısa videolar kaydediyordu. Cihaz, videoyu ne zaman kaydedeceğini kendi belirliyor, otomatik olarak kayda başlıyor ve duruyordu. Clips kayıt yaparken üzerindeki ışık sayesinde bunun anlayabiliyordunuz. Cihaz ses kaydı yapmadığından, tam donanımlı bir casusluk aygıtı değildi.
Clips açıkçası garip bir cihazdı ancak Google en azından farklı bir şey denemişti. Ancak Google çatısındaki her başarısız (ya da çok başarılı olmayan) ürünün uğradığı sona Clips de uğradı ve satışı durduruldu. Yine de bütün çabalar boşa gitmiş değil. Firma, bu cihaz sayesinde fotoğrafçılık ve makine öğreniminde edindiği tecrübeleri, diğer ürünlerinde kullanacak.
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