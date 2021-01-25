Google'ın, Mobil Cihazlar İçin Yeni Tasarım Üzerinde Çalışıyor

Google, daha okunaklı arama sayfası için mobil cihazlarında tasarım değişikliğine gidiyor. Peki Google'ın yeni tasarımı nasıl olacak?

  • Ercan Uğurlu
Google'ın Mobil Arayüz Tasarımı Yenileniyor

Google, mobil cihazlardaki arama deneyimini geliştiriyor. Yeni bir güncelleme üzerinde çalışan Google, güncelleme ile beraber mobil cihazlarda yeni bir görünüme geçeceğini duyurdu. Yeni tasarım ile birlikte arama sonuçlarının daha kolay okunur olmasını sağlamayı hedefleyen Google, öte yandan daha modern bir tasarım diline geçişi de böylece sağlamış olacak.

Google'ın yeni arama sayfası tasarımında göze çarpan değişikliklerin başında, daha fazla yuvarlatılmış bölgeler geliyor. Yeni tasarımda etiketler ve arama alanının çerçeveleri yuvarlatılmış hatlara sahip olacakken, arama sonuçları da bundan sonra nispeten daha büyük ve daha kalın fontlarla karşımıza çıkacak.

Google'ın yeni güncellemeyi kullanıma ne zaman sunacağına yönelik net bir tarih şimdilik yok. Ancak bu güncelleme için çok beklemeyeceğiz, zira açıklamalarda önümüzdeki birkaç gün içinde uygulama konulabileceği belirtiliyor.

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