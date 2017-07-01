Google'ın Otonom Kamyon Görüntüleri Gerçek Mi?
Google'ın sürücüsüz kamyonlarına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar heyecan uyandırdı!
Google'ın otonom araç bölümü Waymo'nun otonom kamyonlar üzerinde çalıştığını doğrulaması daha bu ayın başındaydı. Son birkaç haftadır ortalık sessizdi ama şimdi bu araçlara ait olduğu düşünülen bazı fotoğraflar ortaya çıktı.
Jalopnik'e ulaşan görüntülerde, Peterbilt'in Model 579'una benzer bir araç görünüyor. 579, aerodinamik shell ve geniş bir kabin sunuyor, ayrıca yakıt tüketimi konusunda da oldukça efektif. Kamyon manuel vites için ayarlanabiliyor, ama sitede yazana göre bu büyük ihtimalle otomatik bir model.
Görüntülerde gördüğümüz gibi, aracın üst kısmında gerçekten pek çok algılayıcı/sensör var. Jalopnik özellikle LIDAR kubbesini ve dört ultrasonik sensörü göstermiş. Ayrıca aracın plakasının üzerinde de ek bir radar var. Bunlar bile oldukça fazla görünse de, fotoğraflara yansımayan gizli başka sensörlerin de olma ihtimali her zaman var.
Google, Uber ve Tesla ile rekabet içerisinde, onlar da otonom kamyon piyasasına gireceklerini açıklamışlardı. Bu araçları yollarda görüp göremeyeceğimizi ise zaman gösterecek.
H. Hüseyin Öztürk
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