Google'ın "Snippet" Algoritması Gelişiyor
Google, arama sonuçlarında görünen "bilgi parçaları" konusunda önemli bir adım atıyor!
Google'da arama yaptığınızda, aramanızla en alakalı bir sonucun, içeriğiyle birlikte bir kutu içerisinde gösterildiğini görmüşsünüzdür. Google'ın "snippet" dediği bu bilgi parçacıklarının arka planındaki algoritmada büyük bir değişiklik yapıldığı duyuruldu.
Değişikliğin amacı, zamanla değişen bilgilerle ilgili yaptığınız aramalarda, size en güncel bilgiyi vermek. Örneğin kurban bayramının ne zaman olduğunu sorduğunuzda, internetten 2019'un kurban bayramının tarihlerinin bulunup, gösterilmesi gibi. Şimdiye kadar bazı aramalar, size güncel bilgileri getirse de, bazıları getirmiyordu. Bunun nedeni, yaptığınız aramanın sonucunun zamana göre değişiklik gösterip göstermeyeceğinin algılanmaması idi.
Yeni algoritma, Google'ın zaman içinde değişebilen bilgileri algılamasını kolaylaştırıyor. Bu sayede arama sonuçlarında daha işe yarar bilgiler görmeniz amaçlanıyor.
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