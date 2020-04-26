Google'ın Son Anda Vazgeçtiği, İlginç Bir Özellik Ortaya Çıktı

Google'ın bir süre önce, web sitelerine bahşiş vermenizi sağlayan bir işlev üzerinde çalıştığı ama sonrasında vazgeçtiği ortaya çıktı.

Google, Bahşiş İşlevinden Vazgeçti

Google, web sitelerinde dolaşırken yayıncılara bahşiş bırakmanızı sağlayacak olan bir işlev sunmaktan vazgeçti. Firmanın böyle bir işlev üzerinde gerçekten çalıştığı, ancak zaman içerisinde karar değiştirdiği söyleniyor.

İşleve dair görüntülerin TechCrunch'ın eline geçmesinin ardından Google, sızan görüntülerin gerçek olduğunu, işlevi geçen sene kullanıma açmayı düşündüğünü söyledi. Firma, bahşiş verme fikrini tamamen çöp kutusuna atmasa da, şimdilik böyle bir işlev sunmayı düşünmüyor.

Web sitelerine kolayca bahşiş bırakabilmeye yönelik bir işlev, özellikle salgın günlerinde zor durumda olan yayınların imdadına yetişebilirdi. Benzer işlevi web siteleri kendileri de sunabilirler, ancak Google'ın adını taşıyan bir işlev muhtemelen daha itibarlı görünebilir idi.

Google'ın yayıncılara fon sağlamaya yönelik ilk girişimi bu değil. Firma 2014'te reklamları aylık bir ücret karşılığında kapatmanızı sağlayan Google Contributor ortaya çıkarmış, ancak 2016'da kapatmıştı. Hizmet 2017'de yeniden açıldı ve hala bazı yayıncılar tarafından kullanılıyor. 2018'de ortaya çıkan Subscribe with Google ise bir miktar başarı elde etse de, henüz çok yaygınlaşmış değil.

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